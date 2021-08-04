При столкновении поездов в Чехии пострадали 50 человек

В чешском городе Домаждице в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали порядка 50 человек. Об этом сообщил глава минпромторга и минтранса Карел Гавличек в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

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Согласно предварительным данным, машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом.

В настоящее время на месте происшествия работают медицинские работники и пожарные службы. Гавличек подчеркнул, что ситуация серьезная, он выехал на место инцидента.

При этом Чешское радио сообщает, что при столкновении поездов погибли два человека. Еще несколько десятков пассажиров получили травмы, состояние семерых оценивается как критическое.

Ранее 4 августа сообщалось, что в Забайкалье после столкновения двух грузовых поездов сошли с рельсов 10 вагонов. Инцидент произошел на перегоне Алеур — Бушулей.