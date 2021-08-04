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Названа предварительная причина ДТП на Боровском шоссе

Газета.Ruиещё 12
1 час назад

Водитель автобуса при обгоне не справился с управлением, машину занесло, это и стало причиной ДТП на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате боковая часть автобуса врезалась в грузовик.

При ДТП пострадали 10 человек, среди них три ребенка и беременная женщина, она и еще один пассажир находятся в тяжелом состоянии, уточнил источник. Отмечается, что среди пострадавших также есть пожилые люди.

На место прибыло несколько карет скорой помощи, решается вопрос о госпитализации пострадавших.

Пассажиров готовят к эвакуации: Автобус столкнулся с грузовиком в Москве

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию, на 29-м км Боровского шоссе столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль коммунальных служб.

Автобус следовал по маршруту N 750 Внуково — Саларьево, в нем находились 20 человек. В настоящее время движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра Москвы грузовиком и автобусом, у которого выбиты все стекла, смята вся правая часть и вырваны двери.

На место ДТП прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

Ранее сообщалось, что для эвакуации тяжело пострадавших готовится вертолет.

ДТП,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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