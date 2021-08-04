Мосгорсуд оставил меру пресечения сбившей троих детей москвичке

Фото: Мослента Мослента

Мосгорсуд в среду, 4 августа, рассмотрел апелляционную жалобу сбившей троих детей в районе Солнцево 19-летней Валерии Башкировой. Ее оставили под стражей до 16 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что еще до начала заседания девушка расплакалась и сидела, закрыв лицо руками. В таком состоянии она провела все заседание.

Девушка признала свою вину и заявила о готовности возместить ущерб потерпевшим. Московская прокуратура выступила против смягчения меры пресечения.

Резонансное ДТП произошло 16 июля Сначала виновницу происшествия отправили под домашний арест, однако потом двое из троих детей умерли в больнице, и прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Башкировой было предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Башкирова свою вину признала, после чего обжаловала арест.