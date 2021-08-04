13 пострадавших: последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

13 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Москве. Среди них три ребенка и беременная женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель автобуса при обгоне не справился с управлением и протаранил грузовик «КамАЗ». В результате ДТП у автобуса выбиты стекла, смята вся правая часть и вырваны двери.