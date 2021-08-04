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13 пострадавших: последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Газета.Ru
32 минуты назад

13 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Москве. Среди них три ребенка и беременная женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

13 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Москве.
1/8 13 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Москве.
Фото: Агентство «Москва»
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Среди них три ребенка и беременная женщина, которая находится в тяжелом состоянии.
2/8 Среди них три ребенка и беременная женщина, которая находится в тяжелом состоянии.
Фото: Агентство «Москва»
Водитель автобуса при обгоне не справился с управлением и протаранил грузовик «КамАЗ».
3/8 Водитель автобуса при обгоне не справился с управлением и протаранил грузовик «КамАЗ».
Фото: Агентство «Москва»
В результате ДТП у автобуса выбиты стекла, смята вся правая часть и вырваны двери.
4/8 В результате ДТП у автобуса выбиты стекла, смята вся правая часть и вырваны двери.
Фото: Агентство «Москва»
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Пассажирский автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, в нем находилось более 30 человек.
5/8 Пассажирский автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, в нем находилось более 30 человек.
Фото: Агентство «Москва»
В настоящее время движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра города.
6/8 В настоящее время движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра города.
Фото: Агентство «Москва»
Помощь пострадавшим оказывали прямо на обочине, а для госпитализации задействовали санитарный вертолет.
7/8 Помощь пострадавшим оказывали прямо на обочине, а для госпитализации задействовали санитарный вертолет.
Фото: Агентство «Москва»
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Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве, 4 августа 2021 года
8/8 Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве, 4 августа 2021 года
Фото: Агентство «Москва»

Водитель автобуса при обгоне не справился с управлением и протаранил грузовик «КамАЗ». В результате ДТП у автобуса выбиты стекла, смята вся правая часть и вырваны двери.

Пассажирский автобус следовал по маршруту 750 Внуково — Саларьево, в нем находилось более 30 человек. В настоящее время движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра города. Помощь пострадавшим оказывали прямо на обочине, а для госпитализации задействовали санитарный вертолет.

ДТП,Фото,Международный аэропорт Внуково,
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