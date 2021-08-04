В Москве задержали устроившего ДТП водителя автобуса

13 человек пострадали в Москве после ДТП, которое совершил водитель автобуса. Столкновение автобуса с грузовиком произошло на Боровском шоссе.

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«Водитель автобуса в настоящее время задержан. С ним будут проведены все необходимые процедуры, в том числе медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови», – сказал собеседник ТАСС.

В Управлении столичного ГИБДД пояснили, что, по предварительным данным, водитель автобуса не смог справиться с управлением при перестроении.

Внутри автобуса, ехавшего из Внуково в Саларьево, находилось более 30 человек. После ДТП движение перекрыли по двум полосам в сторону центра.