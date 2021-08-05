Москвичка пожаловалась на давление сбившего ее мужа врача

Жительница Москвы Екатерина Останина заявила о давлении со стороны сбившего насмерть ее мужа врача. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Фото: страница Екатерины Останиной на Facebook страница Екатерины Останиной на Facebook

По ее словам, 29-летний водитель Mercedes Тимур Макиров, сбивший насмерть ее супруга Евгения Смирнова на пешеходном переходе 20 апреля 2021 года, пытается уйти от ответственности. Автор поста указала, что в день аварии подозреваемый двигался со скоростью более 110 километров в час: из-за такой высокой скорости погибшего отбросило от места столкновения на 40 метров.

«На следствии Макиров, пытаясь уйти от ответственности, давал ложные показания — врал, что он двигался со скоростью около 60 километров в час и наезд на моего мужа он совершил не на пешеходном переходе. По данным ГИБДД, Макиров привлекался к административной ответственности только за превышение скорости движения 78 раз», — написала вдова.

Останина пытается добиться справедливости, так как мужчина, сбивший ее мужа, находится на свободе и по-прежнему работает на должности врача в одной из московских клиник. Она утверждает, что виновник аварии ни разу не извинился перед ней, сказав только однажды: «Что случилось, то случилось».

«Написать эту публикацию сегодня, в первую очередь, меня вынуждает то, что Макиров через своего адвоката пытается оказывать на меня давление и настойчиво требует расписку о прекращении уголовного дела, снятии всех обвинений как с моей стороны, так и от имени нашей дочери, взамен на некое "денежное вознаграждение"», — отметила Останина, добавив, что подписывать она ничего не будет.