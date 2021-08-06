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На российской трассе произошло смертельное ДТП с девятью автомобилями

Lenta.ruиещё 1
48 минут назад

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись девять автомобилей. Три человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает главное управление МЧС, передает ТАСС.

По данным МЧС, в числе погибших двое детей. Четырех пострадавших госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что смертельное ДТП произошло на 1070-м километре федеральной трассы. Столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей.

Ранее в Крыму трое взрослых и двое подростков погибли в ДТП с «КамАЗом». Авария случилась на трассе Ялта — Севастополь около горы Гасфорта.

ДТП,Видео,Камаз,
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