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Москвичи поспорили о виновнике аварии с участием автомобилей силовых структур

Мослента
4 часа назад

ДТП с автомобилями силовых структур произошло 6 августа на Ярославском шоссе в районе Малыгинского проезда. В аварию попали машина Следственного комитета России (СКР) и авто патрульно-постовой службы (ППС). Видео последствиями происшествия опубликовано в сообществе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

Москвичи поспорили о виновнике аварии с участием автомобилей силовых структур
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, что у обеих машин включены проблесковые маячки. Мнения москвичей о виновниках аварии разделились.

«Виноват таксист»; «Очевидно, что мост»; «Виноват снимающий видео»; «Светофор виноват», — писали подписчики.

При этом часть пользователей посчитали, что виновными были полицейские. «СКР помощнее организация — значит виноваты ППС», — пошутил участник группы.

Ранее, 11 июля, сообщалось о том, что ДТП с десятью автомобилями произошло на Каширском шоссе в Москве. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автомобиля BMW.

Он наехал на девять других машин, которые стояли в двух полосах и ожидали разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП пострадали два человека, они получили легкие травмы.

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ДТП,BMW,СКР,Мослента,
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