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Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Два легковых и три грузовых автомобиля столкнулись в центре Москвы на Новолужнецком проезде. Об этом пресс-служба столичного дептранса сообщает в Telegram.

Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария случилась перед развязкой с Комсомольским проспектом.

«Движение затруднено на 0,8 километра», — сказано в сообщении.

В результате ДТП один человек был доставлен в больницу с переломом ноги.

Ранее на Каширском шоссе столицы произошло столкновение 10 машин.

Сообщалось, что виновником аварии стал водитель автомобиля BMW, совершивший наезд на машины, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.

В результате инцидента пострадали два человека: у них зафиксирована сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма.

ДТП,BMW,
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