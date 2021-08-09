Полупустые из-за карантина трассы в США стали более смертоносными

Согласно отчетам, которые были предоставлены сотрудниками правоохранительных органов, количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах США в прошлом году было самым большим за последние 10 лет.

Все дело в том, что из-за режима самоизоляции у людей было больше времени для передвижения на собственных машинах, позволявшего не находиться постоянно дома, а хоть как-то путешествовать. Водители не всегда соблюдают правила дорожного движения, что и приводит к возникновению аварийных ситуаций.

За отчетный период в серьезных автокатастрофах погибли 38 680 человек. Более 50 тысяч человек получили разные травмы, в том числе и достаточно серьезные. Сотрудники правоохранительных органов были уверены, что самоизоляция должна была сократить количество машин на дорогах, но произошло все с точностью наоборот.