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Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП в Новой Москве, не справившись с управлением

ТАССиещё 13
2 часа назад

Шестнадцатилетняя девушка не справилась с управлением автомобилем и погибла, наехав на бордюр. Трое ее пассажиров получили травмы. Авария произошла на Калужском шоссе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Шестнадцатилетняя россиянка погибла в смертельном ДТП
Фото: ТК 360 ТВТК 360 ТВ

"На 36 км Калужского шоссе в районе п. Десеновское в Новой Москве около 4 часов утра 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ 21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, [девушка] погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.

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