Шестнадцатилетняя россиянка погибла в смертельном ДТП

"На 36 км Калужского шоссе в районе п. Десеновское в Новой Москве около 4 часов утра 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ 21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, [девушка] погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы", - говорится в сообщении.