В Турции перевернулся автобус с пассажирами

Порядка 33 человек пострадали после того, как пассажирский автобус перевернулся в Турции. Об этом сообщает телеканал TRTHaber. Уточняется, что автобус ехал Агры в Измир. Инцидент произошел на трассе Анкара – Ушак. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Фото: Twitter Twitter

Это второй подобный инцидент за последний месяц. Ранее автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы, перевернулся около курортного города Манавгат в провинции Анталия. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей. Все туристы были из Самарской области.