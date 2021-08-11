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В Турции перевернулся автобус с пассажирами

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Порядка 33 человек пострадали после того, как пассажирский автобус перевернулся в Турции. Об этом сообщает телеканал TRTHaber. Уточняется, что автобус ехал Агры в Измир. Инцидент произошел на трассе Анкара – Ушак. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Фото: TwitterTwitter

Это второй подобный инцидент за последний месяц. Ранее автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы, перевернулся около курортного города Манавгат в провинции Анталия. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей. Все туристы были из Самарской области.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Для него провели телемедицинский консилиум, в котором приняли участие специалисты НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинские специалисты больницы в Анталии.

ДТП,Минздрав РФ,
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