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Россиянка погибла в ДТП на юге Турции

Вечерняя Москва
1 час назад

Гражданка РФ скончалась в результате травм, полученных в ДТП в городе Аланья на юге Турции. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Анталье в среду, 11 августа.

Мотоциклист насмерть сбил россиянку в Турции
Фото: youtube.com/112NHNyoutube.com/112NHN

— Подтверждаем факт гибели российской гражданки в результате дорожно-транспортного происшествия в Аланье. Обстоятельства этого трагического инцидента выясняются местными правоохранительными органами, — цитирует представителя консульства ТАСС.

В ведомстве отметили, что сотрудники уже связались с родственниками погибшей и оказывают им необходимую помощь.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что накануне вечером мотоциклист сбил предположительно гражданку РФ в городе Аланья. Водитель задержан, по факту аварии проводится проверка.

Автомобиль насмерть сбил россиянку в Турции

10 августа стало известно об обнаружении на турецком острове Бургазада тела 20-летнего российского студента Макара Рагина, который пропал на курорте 28 июля.

ДТП,ИТАР-ТАСС,
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