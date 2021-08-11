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Работники коммунальных служб Москвы спасли девушку, перелезшую через ограждения моста

Газета.Ru
1 час назад

Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» остановили девушку, намеревавшуюся спрыгнуть с Большого Устьинского моста в Москва-реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», связанный с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города.

Инцидент произошел рано утром 11 августа. Рабочие укладывали асфальт и заметили девушку, которая перелезала через перила Большого Устьинского моста.

«Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» Алексей Поляков и Дмитрий Кульков не растерялись, завязали с девушкой разговор и, дождавшись удачного момента, вытащили ее на тротуар» — говорится в сообщении.

Спасатели отвели девушку в безопасное место и побыли с ней до приезда правоохранительных органов.

ДТП,Видео,Дмитрий Кульков,Алексей Поляков,МВД,
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