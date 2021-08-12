Двигатель вылетел из машины в результате ДТП в Петербурге

В результате серьезной аварии, произошедшей на Касимовской улице в Петербурге, пострадал один человек. Столкновение было настолько сильным, что у автомобиля вылетел двигатель, сообщает РЕН ТВ.

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Согласно предварительным данным, 52-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Машина, попавшая в ДТП, была сильно повреждена, а ее дымящийся двигатель вылетел на магистраль.

Причина аварии в Санкт-Петербурге выясняется. В автомобиле сработала подушка безопасности. Обстоятельства дорожного инцидента пока не установлены.