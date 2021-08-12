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Двигатель вылетел из машины в результате аварии в Петербурге

Газета.Ru
1 час назад

В результате серьезной аварии, произошедшей на Касимовской улице в Петербурге, пострадал один человек. Столкновение было настолько сильным, что у автомобиля вылетел двигатель, сообщает РЕН ТВ.

Двигатель вылетел из машины в результате ДТП в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительным данным, 52-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Машина, попавшая в ДТП, была сильно повреждена, а ее дымящийся двигатель вылетел на магистраль.

Причина аварии в Санкт-Петербурге выясняется. В автомобиле сработала подушка безопасности. Обстоятельства дорожного инцидента пока не установлены.

Ранее водитель грузовика потерял сознание и врезался в жилой дом под Новгородом. Мужчина сообщил врачам, что во время движения у него помутнело в глазах, а после он очнулся от удара. Машине удалось сдвинуть здание на 1,5 метра.

ДТП,РЕН ТВ,
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