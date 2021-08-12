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Камера засняла взрыв грузовика, перевозившего тысячи аэрозольных баллончиков

Motor.ru
2 часа назад

На стоянке для грузовиков в штате Оклахома произошел необычный инцидент. У одной из фур перегрелись тормоза, что привело к возгоранию. По несчастливой случайности, машина была под завязку набита аэрозольными баллончиками: как передает Fox 23 News, грузовик перевозил около 27 тысяч фунтов (12,2 тысячи килограммов) дезодоранта Degree. Когда огонь добрался до кузова, произошла серия взрывов, и баллончики разлетелись на расстояние несколько десятков метров.

Камера засняла взрыв грузовика, перевозившего тысячи аэрозольных баллончиков
Фото: © Fox 23 New© Fox 23 New

По словам репортера Fox 23 News, баллончики с дезодорантом «взрывались как фейерверки», а место происшествия некоторое время напоминало «зону боевых действий», но обошлось без пострадавших. Корреспондент добавил, что, несмотря на дым, на месте происшествия «приятно пахло». Пожарные боролись с огнем несколько часов, а на ликвидацию последствия случившегося потребуется еще как минимум несколько дней, так как баллончики разлетелись по всей стоянке.

Это уже не первый подобный случай. В сентябре 2018 года в Техасе произошел инцидент с грузовиком, перевозившим дезодоранты Axe: тогда, как и в этот раз, обошлось без пострадавших. Пользователи Сети шутили, что на месте происшествия наверняка стоит «обалденный запах».

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