Камера засняла взрыв грузовика, перевозившего тысячи аэрозольных баллончиков

На стоянке для грузовиков в штате Оклахома произошел необычный инцидент. У одной из фур перегрелись тормоза, что привело к возгоранию. По несчастливой случайности, машина была под завязку набита аэрозольными баллончиками: как передает Fox 23 News, грузовик перевозил около 27 тысяч фунтов (12,2 тысячи килограммов) дезодоранта Degree. Когда огонь добрался до кузова, произошла серия взрывов, и баллончики разлетелись на расстояние несколько десятков метров.

Фото: © Fox 23 New © Fox 23 New

По словам репортера Fox 23 News, баллончики с дезодорантом «взрывались как фейерверки», а место происшествия некоторое время напоминало «зону боевых действий», но обошлось без пострадавших. Корреспондент добавил, что, несмотря на дым, на месте происшествия «приятно пахло». Пожарные боролись с огнем несколько часов, а на ликвидацию последствия случившегося потребуется еще как минимум несколько дней, так как баллончики разлетелись по всей стоянке.