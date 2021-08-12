На юго-западе Москвы автомобиль влетел в автобусную остановку, сообщает телеграм-канал Mash.

ДТП с участием автомобиля Skoda Superb произошло на улице Миклухо-Маклая в районе дома номер 9.

По информации Mash, в результате аварии пострадали женщина и 16-летняя девочка. Женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. На месте происшествия работают экстренные службы, они пытаются вызволить пострадавшую.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщает об одном пострадавшем. По данным источника, в машине в момент аварии находился ребенок. Сейчас его осматривают врачи.