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Талибы заявили о захвате штаба полиции в Герате

Газета.Ruиещё 3
3 часа назад

Движение "Талибан" захватило штаб полиции в городе Герате - третьего по величине населенного пункта в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей движения. "Полицейское управление Герата захвачено", - говорится в сообщении. По словам талибов, они завладели военной техникой, оружием и боеприпасами. Ранее представители движения также объявили о захвате второго по величине города в стране Кандагара. Заместитель губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиачлены заявил о том, что талибы полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана. 23 июля неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар в Афганистане после захвата района талибами. В последнее время "Талибан" завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города.

Талибы заявили о захвате штаба полиции в Герате
Фото: Газета.RuГазета.Ru
ДТП,Талибан,
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