Смертельное ДТП произошло у аэропорта Внуково

На Киевском шоссе в ночь на воскресенье, 15 августа, произошла авария с участием двух автомобилей. Машина протаранила минивэн около аэропорта Внуково .

В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Движение было частично ограничено в связи с аварией.

В первую неделю августа в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за неделю такого рода аварий произошло около 60. На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.