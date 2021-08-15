Талибы подошли за 50 километров к Кабулу

Члены группировки «Талибан»* захватили город Майданшахр — административный центр провинции Вардак Афганистана. Город находится менее чем в 50 километрах от афганской столицы — Кабула. Вооружение и снаряжение правительственных войск перешли к боевикам. О взятии Майданшахра сообщил представитель группировки Забихулла Муджахид.