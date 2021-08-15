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Талибы подошли за 50 километров к Кабулу

Daily Storm
55 минут назад

Члены группировки «Талибан»* захватили город Майданшахр — административный центр провинции Вардак Афганистана. Город находится менее чем в 50 километрах от афганской столицы — Кабула. Вооружение и снаряжение правительственных войск перешли к боевикам. О взятии Майданшахра сообщил представитель группировки Забихулла Муджахид.

Талибы подошли за 50 километров к Кабулу
Фото: Daily StormDaily Storm

﻿Также боевики взяли под свой контроль город Джелалабад — административный центр провинции Нангархар на востоке страны. Губернатор города сдался террористам, чтобы спасти жизни мирных жителей. ﻿

﻿* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.

Заметка дополняется

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ДТП,Талибан,
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