Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Сотни террористов освободились из тюрьмы под Кабулом и направились в столицу

Lenta.ru
5 часов назад

Сотни террористов освободились из тюрьмы под Кабулом и направились в столицу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После захвата всей территории Афганистана боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) освободили сотни опасных заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, расположенной недалеко от столицы республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что тюрьма Пули-Чархи считается крупнейшей в стране. Среди освобожденных преступников было множество талибов, а также членов террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Террористы и убийцы массово направились в Кабул.

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. После этого президент республики подал в отставку, в стране начали формировать временное правительство.

Мирные жители Кабула начали массово покидать город после сообщений о захвате талибами. В городе началась паника, на дорогах сформировались масштабные пробки. В то же время, высокопоставленные афганские чиновники прибыли в столичный аэропорт, чтобы покинуть страну.

ДТП,Талибан,Аль-Каида,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители