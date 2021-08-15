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Мужчина переехал своего друга на машине на юго-западе Москвы

Мослента
26 минут назад

Двое мужчин пытались отговорить своего друга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, садиться за руль. В ходе инцидента водитель наехал на одного из своих спасателей. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Life.ru.

Мужчина переехал своего друга на машине в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Один из мужчин, пытаясь преградить путь водителю, залез на капот автомобиля и начал кричать: «Давай вылазь!» Выпившего водителя это не остановило, и он завел машину, тронувшись с места. В результате этого автомобиль наехал на одного из преграждавших дорогу мужчин.

Пострадавший отказался от госпитализации. Его жизни ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов на место происшествия не прибывали.

Ранее женщина за рулем автомобиля въехала в толпу людей, стоящих у бара в Подмосковье. На видео, появившемся в сети, видно, что сначала люди конфликтуют между собой, после чего в них въезжает автомобиль. По предварительной информации, виновницей ДТП является 33-летняя Надежда Константинова.

ДТП,МВД,
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