Мужчина переехал своего друга на машине в Москве

Двое мужчин пытались отговорить своего друга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, садиться за руль. В ходе инцидента водитель наехал на одного из своих спасателей. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Life.ru.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Один из мужчин, пытаясь преградить путь водителю, залез на капот автомобиля и начал кричать: «Давай вылазь!» Выпившего водителя это не остановило, и он завел машину, тронувшись с места. В результате этого автомобиль наехал на одного из преграждавших дорогу мужчин.

Пострадавший отказался от госпитализации. Его жизни ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов на место происшествия не прибывали.