В России появились дроны-гаишники

ГИБДД и Росгвардия начали применять беспилотные летательные аппараты для контроля за соблюдением правил дорожного движения в 17 регионах России. Беспилотники используют на аварийно-опасных участках дороги — там, где нет стационарного видеонаблюдения. Рядом с «дроном-гаишником» всегда находится наряд дорожно-патрульной службы (ДПС). Сотрудники фиксируют снятые нарушения. «Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки», — пояснили ТАСС в Госавтоинспекции. Также дроны помогают нарядам ДПС следить за дорожной ситуацией и своим присутствием напоминают водителям о необходимости соблюдать правила. В МВД пояснили, что водителям сообщают о наблюдении с беспилотников. Ведомства печатают объявления в средствах массовой информации и устанавливают информационные щиты «Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!» на дорогах. Решение об установке щитов принимают региональные и местные власти, а также владельцы автодорог. В Краснодарском крае ГИБДД использует «дронов-гаишников» с 2020 года. За это время с их помощью сотрудники ДПС составили 202 протокола о выезде на встречную полосу движения. Дроны также применяют в: Москве; Республике Адыгея; Республике Ингушетия; Республике Татарстан; Удмуртской Республике; Забайкальском крае; Красноярском крае; Пермском крае; Амурской области; Воронежской области; Новосибирской области; Омской области; Ростовской области; Свердловской области; Тюменской области. В августе стало известно, что ГИБДД начала активно использовать камеры видеонаблюдения и нейросеть, чтобы наказывать водителей за езду без включённых фар. В июле 2021 года ведомство вынесло более 7000 штрафов. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .