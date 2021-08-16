В США решили проверить безопасность автопилота Tesla

Американский регулятор решил проверить безопасность автопилота Tesla. За последние три года электрокары компании 11 раз попадали в аварии, врезаясь в машины экстренных служб. В основном это происходило в тёмное время суток. В ходе одного из инцидентов погиб человек. Ранее автопилот Tesla спутал Луну с жёлтым сигналом светофора.

Фото: Reuters Reuters

Официальную проверку начало Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщило Reuters. Регулятор отметил, что с января 2018 года электрокары Tesla 11 раз заезжали на места работы экстренных служб и врезались в одну или несколько машин.

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По данным NHTSA, в результате таких аварий 17 человек получили травмы, один скончался. При этом четыре инцидента пришлись на 2021 год. Регулятор рассказал, что он собирается оценить работу автопилота в Tesla Model Y, X, S и 3 2014–2021 годов выпуска. Расследование охватывает почти 765 000 машин Tesla в США.

На фоне этих новостей акции Tesla на предторгах биржи NASDAQ потеряли в стоимости 1,76%, или $12,57. На закрытии торгов 13 августа бумаги компании стоили $717,17 за акцию. Капитализация составила $710 млрд.

В NHTSA указали, что большинство упомянутых аварий случилось в тёмное время суток. При этом экстренные службы включали сигнальные огни, ставили светящиеся доски со стрелками и дорожные конусы. Во время проверки регулятор изучит, какие технологии и методы применяет автопилот Tesla, чтобы помогать водителю справляться с динамическим вождением при работе автопилота.

Полный автопилот

В середине июня «Секрет» писал, что компания Tesla американского бизнесмена Илона Маска запустила подписку на «полный» автопилот (Full Self Driving, FSD) в своих электрокарах. При этом система всё ещё не превращает Tesla в полностью автономный автомобиль, поскольку водителю всё равно придётся держать руки на руле и следить за дорогой.

Позже стало известно, что автопилот Tesla ошибочно принял луну за жёлтый сигнал светофора. Водитель электрокара опубликовал видео, на котором видно, что компьютер машины после ошибки начал предупреждать о замедлении транспортного средства.

Потенциальная аварийность полностью беспилотных автомобилей не первый год беспокоит регуляторов. В марте Национальное управление безопасности дорожного движения США заявило, что расследует 23 аварии с участием электрокаров Tesla, в которых водители точно использовали автопилот. Первое смертельное ДТП при использовании автопилота Tesla произошло ещё в 2016 году.