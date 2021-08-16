В Москве трамвай протаранил машину с беременной женщиной за рулем

Трамвай протаранил автомобиль, за рулем которого находилась беременная девушка. Инцидент случился в Москве на улице Чертановская, сообщает «Московский репортер».
Трамвай протащил кроссовер, переезжающий трамвайные пути в неположенном месте, несколько метров по рельсам. По словам очевидцев, женщина не заметила приближающийся транспорт, в результате чего и случилось ДТП. Беременная не пострадала, ее жизни ничего не угрожает.
Подписчики группы района Чертаново Центральное в Facebook разделились на два лагеря: одни поддержали девушку, указав на то, что у беременных людей существуют ряд особенностей, приобретаемых вместе с таким положением. Другие пожалели водителя трамвая, отметив, что обычно их чаще других пытаются обидеть на дорогах.
«Девушка беременная за рулем была. Тяжелее поворачивать голову в положении. Не увидела трамвай. За ремонт трамвая счет выставят в миллионах», «Водители общественного транспорта — это люди со стальными. Постоянно вижу, как обыкновенные водители стараются обидеть их на дороге: не уступить, подрезать, встроиться перед ними на дороге», «Счастье, что девушка жива. А вот как можно трамвай не увидеть и не услышать? Это если только в ухе наушник и смски пишешь», — прокомментировали юзеры.
Ранее на улице Академика Павлова был найден труп беременной женщины. Правоохранительные органы установили личность погибшей. Известно, что недавно ей исполнилось 34 года, женщина находилась на пятом месяце беременности.