В Москве трамвай протаранил машину с беременной женщиной за рулем

«Девушка беременная за рулем была. Тяжелее поворачивать голову в положении. Не увидела трамвай. За ремонт трамвая счет выставят в миллионах», «Водители общественного транспорта — это люди со стальными. Постоянно вижу, как обыкновенные водители стараются обидеть их на дороге: не уступить, подрезать, встроиться перед ними на дороге», «Счастье, что девушка жива. А вот как можно трамвай не увидеть и не услышать? Это если только в ухе наушник и смски пишешь», — прокомментировали юзеры.