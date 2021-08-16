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В Москве трамвай протаранил машину с беременной женщиной за рулем

Мослента
3 часа назад

Трамвай протаранил автомобиль, за рулем которого находилась беременная девушка. Инцидент случился в Москве на улице Чертановская, сообщает «Московский репортер».

В Москве трамвай протаранил машину с беременной женщиной за рулем
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Трамвай протащил кроссовер, переезжающий трамвайные пути в неположенном месте, несколько метров по рельсам. По словам очевидцев, женщина не заметила приближающийся транспорт, в результате чего и случилось ДТП. Беременная не пострадала, ее жизни ничего не угрожает.

Подписчики группы района Чертаново Центральное в Facebook разделились на два лагеря: одни поддержали девушку, указав на то, что у беременных людей существуют ряд особенностей, приобретаемых вместе с таким положением. Другие пожалели водителя трамвая, отметив, что обычно их чаще других пытаются обидеть на дорогах.

«Девушка беременная за рулем была. Тяжелее поворачивать голову в положении. Не увидела трамвай. За ремонт трамвая счет выставят в миллионах», «Водители общественного транспорта — это люди со стальными. Постоянно вижу, как обыкновенные водители стараются обидеть их на дороге: не уступить, подрезать, встроиться перед ними на дороге», «Счастье, что девушка жива. А вот как можно трамвай не увидеть и не услышать? Это если только в ухе наушник и смски пишешь», — прокомментировали юзеры.

Ранее на улице Академика Павлова был найден труп беременной женщины. Правоохранительные органы установили личность погибшей. Известно, что недавно ей исполнилось 34 года, женщина находилась на пятом месяце беременности.

ДТП,МВД,
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