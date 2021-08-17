Беспилотные автомобили выпустят на улицы российских городов

В ближайшее время в некоторых российских городах может начаться тестирование беспилотных автомобилей без инженера-испытателя на борту, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в Минтрансе.

Беспилотники без водителей в салонах в первую очередь выпустят на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Сколково (Подмосковье) и Иннополиса (Татарстан), уточнили в ведомстве. Технологически производители таких автомобилей уже готовы вывести их в городские условия.

По данным издания, созданием беспилотных автомобилей в России заняты несколько коммерческих компаний и научных институтов: «Яндекс», КамАЗ, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). В 2018 году началось тестирование беспилотников на дорогах общего пользования, но с инженерами на борту.

Ранее в Минтрансе анонсировали испытания беспилотных автомобилей без участия водителей в период с 2021 по 2024-й. В ряде регионов для проведения эксперимента планируется создать зоны с сетями 5G. При этом в «Яндексе» изданию сообщили, что там создают беспилотные автомобили, которые могли бы ездить по дорогам общего пользования независимо от условий внешней среды и развитости инфраструктуры. В компании отметили, что беспилотники уже могут двигаться самостоятельно, но они должны научиться предсказывать изменения обстановки, так как не все ездят строго по правилам.