Названа самая аварийная магистраль в Москве

Госавтоинпекция признала самой аварийной магистралью в Москве с начала года МКАД. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 августа.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

По статистике, на Московской кольцевой автодороге происходит каждое 12-е ДТП с пострадавшими.

«За семь месяцев текущего года на территории Московской кольцевой автодороги зарегистрировано 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В то же время в ДТП на МКАД погибло на 38,3 процента людей меньше чем за аналогичный период прошлого года, раненых тоже стало меньше — на 13,7 процента.

Чаще всего машины останавливаются на МКАД из-за неисправности, ДТП и припаркованных автомобилей, заключили в ГИБДД.