В ГИБДД назвали самый опасный вид аварий в Москве

Госавтоинспекция выявила самый опасный вид аварий в Москве с начала года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного управления ГИБДД в среду, 18 августа.

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В зависимости от тяжести последствий ДТП самыми опасными из них оказались наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства.

В ведомстве также выделили нарушения, которые сопутствуют причинам дорожных аварий. В их число вошли несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и ряд других.