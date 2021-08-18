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В ГИБДД назвали самый опасный вид аварий в Москве

Мослентаиещё 2
41 минуту назад

Госавтоинспекция выявила самый опасный вид аварий в Москве с начала года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного управления ГИБДД в среду, 18 августа.

В ГИБДД назвали самый опасный вид аварий в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В зависимости от тяжести последствий ДТП самыми опасными из них оказались наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства.

В ведомстве также выделили нарушения, которые сопутствуют причинам дорожных аварий. В их число вошли несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и ряд других.

В конце июля ГИБДД привело статистику ДТП с участием несовершеннолетних на самокатах и электросамокатах за первое полугодие 2021 года.

ДТП,дтп, мкад,ГИБДД,
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