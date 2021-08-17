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В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра

ТАССиещё 8
2 часа назад

В Бурятии вахтовый автобус на базе грузовика "Урал" съехал с дороги и опрокинулся с высоты 3,5 метра. Пострадали 19 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По предварительным данным, в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината "Озерный" водитель, управляя вахтовым автобусом на базе грузовика "Урал", съехал с дороги, после чего грузовик опрокинулся с высоты 3,5 метра. В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В автобусе находились 20 пассажиров, все они сотрудники комбината. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

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ДТП,ГИБДД,
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