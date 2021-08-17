В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра

"По предварительным данным, в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината "Озерный" водитель, управляя вахтовым автобусом на базе грузовика "Урал", съехал с дороги, после чего грузовик опрокинулся с высоты 3,5 метра. В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.