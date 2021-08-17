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Трое детей госпитализированы после ДТП под Иваново

ТК «Звезда»
1 час назад

В Ивановской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 10 человек, из них пятеро детей. По данным РИА Новости, трое детей были госпитализированы. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Трое детей госпитализированы после ДТП под Иваново
Фото: 37.mchs.gov.ru37.mchs.gov.ru

«В Ивановском районе на автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в месте проведения дорожных работ... водитель не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ"», - говорится в сообщении на сайте регионального УМВД.

Ранее в Тамбовской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса. Восемь человек пострадали и были госпитализированы в медучреждения. Один человек погиб.

ДТП,ГИБДД,МВД,
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