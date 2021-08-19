Боец MMA спас детей после смертельного ДТП

"В машине два парня и еще один постарше. Он повторял: "Я не хочу умирать". Я попытался выломать дверь, но она застряла. Я разбил окно. Точнее, вытащил из окна еще не разбитые куски — я же не Капитан Америка какой-то. Повсюду кровь и мозги, а мальчик кричит: "Мама, мама!" Я ему сказал, чтобы смотрел на меня и не смотрел на маму", - передает слова Шауба MMA Fighting.