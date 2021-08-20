Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве выросло до 10

ТАССиещё 5
1 час назад

Количество пострадавших в четверг вечером в ДТП с участием маршрутной "Газели" в поселке Каа-Хем в Туве увеличилось до 10 человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве выросло до 10
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что после ДТП двух автомашин в республиканскую больницу были доставлены девять пострадавших, в числе которых четверо детей. По данным республиканского Минздрава, пациентов в тяжелом состоянии не было.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутной "Газели" и легкового автомобиля организована проверка <...>. Пострадали 10 человек, из них четверо несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что предварительно установлено, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилось несоблюдение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

По предварительным данным МВД, в "Газели", которая в результате автоаварии опрокинулась, находились 10 пассажиров.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители