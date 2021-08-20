Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве выросло до 10

Количество пострадавших в четверг вечером в ДТП с участием маршрутной "Газели" в поселке Каа-Хем в Туве увеличилось до 10 человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Ранее сообщалось, что после ДТП двух автомашин в республиканскую больницу были доставлены девять пострадавших, в числе которых четверо детей. По данным республиканского Минздрава, пациентов в тяжелом состоянии не было.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутной "Газели" и легкового автомобиля организована проверка <...>. Пострадали 10 человек, из них четверо несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что предварительно установлено, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилось несоблюдение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.