ДТП с грузовиком и легковушкой произошло в Москве

На юге Москвы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

По словам источника, инцидент произошел на проспекте Андропова возле владения 21А. Столкнулись КамАЗ и легковушка. Уточняется, что пострадавших нет. Произошел разлив дизельного топлива — его площадь составила около 50 квадратных метров. Информация о затруднении движения не уточняется.