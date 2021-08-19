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ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на юге Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад

На юге Москвы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 августа, сообщил источник в экстренных службах.

ДТП с грузовиком и легковушкой произошло в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

По словам источника, инцидент произошел на проспекте Андропова возле владения 21А. Столкнулись КамАЗ и легковушка. Уточняется, что пострадавших нет. Произошел разлив дизельного топлива — его площадь составила около 50 квадратных метров. Информация о затруднении движения не уточняется.

Недавно сообщалось о еще одном ДТП с грузовиком, закончившемся печальнее. В результате аварии с участием трех автомобилей в Новосибирской области погибли четыре человека. Инцидент произошел на 1433-м километре дороги Р254. Водитель грузовика Scania не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry, после чего легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes.

ДТП,Toyota Camry,Toyota,
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