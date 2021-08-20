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Мотоциклист погиб в аварии в центре Москвы

Мослентаиещё 3
1 час назад

Мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мотоциклист погиб в аварии в центре Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»Денис Воронин / АГН «Москва»

Отмечается, что на Валовой улице у станции метро «Павелецкая» столкнулись Chevrolet, Range Rover и мотоцикл Yamaha. Водитель последнего скончался на месте аварии.

«По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и впоследствии скончался», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

На месте ДТП произошел разлив топлива, который устраняют прибывшие на место инцидента пожарные. Из-за аварии перекрыли движение на трех полосах, а также частично въезд в Добрынинский тоннель. На южной части Садового кольца образовалась пробка, растянувшаяся на несколько километров.

Ранее в Москве мотоциклист насмерть сбил беременную женщину. Уточняется, что смертельное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП,Rover,Land Rover,Chevrolet,МВД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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