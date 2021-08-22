Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам

Остатки подразделений национальной армии Афганистана, лояльные свергнутому правительству страны, сосредоточились в северной провинции Панджшер и продолжают оказывать сопротивление движению "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье, 22 августа, заявил лидер отрядов сопротивления Ахмад Масуд - сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который был убит талибами в 2001 году.

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"Правительственные войска из нескольких афганских провинций сконцентрированы в Панджшере. Если талибы попытаются захватить Панджшер, мы готовы к сопротивлению", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Ранее появилась информация о том, что Масуд вступил в переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и преодолении политических противоречий.