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Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам

Российская Газетаиещё 10
4 часа назад

Остатки подразделений национальной армии Афганистана, лояльные свергнутому правительству страны, сосредоточились в северной провинции Панджшер и продолжают оказывать сопротивление движению "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье, 22 августа, заявил лидер отрядов сопротивления Ахмад Масуд - сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который был убит талибами в 2001 году.

Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Правительственные войска из нескольких афганских провинций сконцентрированы в Панджшере. Если талибы попытаются захватить Панджшер, мы готовы к сопротивлению", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Ранее появилась информация о том, что Масуд вступил в переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и преодолении политических противоречий.

Отряды сопротивления талибам начали формироваться в считанные дни после входа талибов столицу. Они отбили район Панджшерского ущелья, стратегического пункта, позволяющего контролировать связь Кабула с севером Афганистана. Позднее к ним подошли порядка десяти тысяч военных из соединений, ранее находившихся под началом бежавшего маршала Абдул-Рашида Дустума, одного из лидеров афганских узбеков.

ДТП,Абдул-Рашид Дустум,Талибан,
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