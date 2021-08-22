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Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области

ТК «Звезда»
41 минуту назад

На трассе Сальск - Гигант в Ростовской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовой газели. По данным МЧС, в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Также сообщается о пострадавшей женщине.

Пять человек погибли в ДТП под Ростовом
Фото: МЧСМЧС

«В результате столкновения есть погибшие. Всего для ликвидации ДТП привлекались: от РСЧС 23 человека, 10 ед. техники, в т.ч. от МЧС 7 человек личного состава, 3 ед. техники», - сообщает МЧС.

Ранее в Псковской области при столкновении двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург - Невель погибли три человека. Как сообщили в региональном МВД, участниками ДТП стали легковая автомашина и большегруз.

ДТП,МЧС,
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