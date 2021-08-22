Водитель BMW насмерть сбил пешехода в Москве

«По предварительным данным, на ул. Тверская в районе д. 31 водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в не предназначенном для этого месте. До ближайшего пешеходного перехода 40 м. В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте. Погибшему на вид около 40 лет, его личность устанавливается», - говорится в сообщении.