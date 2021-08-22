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Водитель BMW насмерть сбил пешехода на Тверской улице

Агентство «Москва»иещё 5
1 час назад

В центре столицы автомашина насмерть сбила пешехода, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Водитель BMW насмерть сбил пешехода в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, на ул. Тверская в районе д. 31 водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в не предназначенном для этого месте. До ближайшего пешеходного перехода 40 м. В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте. Погибшему на вид около 40 лет, его личность устанавливается», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В свою очередь пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что движение в районе указанного происшествия затруднено - оно осуществляется в сторону области только по первой и второй полосе.

ДТП,BMW,ГИБДД,
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