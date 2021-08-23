Шесть человек погибли в ДТП под Ростовом

Шесть человек, двое из которых дети, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 22 августа.
«Произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Погибли шесть человек, в том числе два ребенка», — рассказали спасатели.
Уточняется, что столкновение произошло на 9-м километре дороги «Егорлыкская – Сальск». Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работают бригады спасателей и медиков.