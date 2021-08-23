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Шесть человек погибли в ДТП под Ростовом

ЧП Столица
21 минуту назад

Шесть человек, двое из которых дети, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 22 августа.

Шесть человек погибли в ДТП под Ростовом
Фото: chp-msk.ruchp-msk.ru

«Произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Погибли шесть человек, в том числе два ребенка», — рассказали спасатели.

Уточняется, что столкновение произошло на 9-м километре дороги «Егорлыкская – Сальск». Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работают бригады спасателей и медиков.

ДТП,РИА Новости,
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