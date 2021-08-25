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Пациент в машине скорой помощи погиб в ДТП с грузовиком в Астраханской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

В Астраханской области произошло столкновение грузовика Man, автомобиля Mercedes и машины скорой помощи, погиб один человек, сообщили в УМВД по региону.

Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в МВД, житель Волгоградской области 1977 года рождения, управлявший грузовиком, «совершил наезд на карету скорой помощи и автомобиль Mercedes». Машины, в которые он врезался, «стояли перед светофором, регулирующим реверсивное движение в месте проведения ремонтных работ».

Жертвой ДТП, которое произошло на 1216-м км трассы Р-22, стал житель села Никольское 1952 года рождения, его перевозили в машине скорой помощи. Мужчина скончался «от полученных травм». Также пострадали фельдшер и водитель скорой, передает ТАСС.

ДТП,ИТАР-ТАСС,
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