Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области

В Астраханской области произошло столкновение грузовика Man, автомобиля Mercedes и машины скорой помощи, погиб один человек, сообщили в УМВД по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили в МВД, житель Волгоградской области 1977 года рождения, управлявший грузовиком, «совершил наезд на карету скорой помощи и автомобиль Mercedes». Машины, в которые он врезался, «стояли перед светофором, регулирующим реверсивное движение в месте проведения ремонтных работ».