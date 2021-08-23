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Пять машин попали в ДТП в Москве

RT на русскомиещё 5
46 минут назад

Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы.

Массовое ДТП с пятью машинами произошло в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

«В Шоссейном проезде в районе дома 8 столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в заявлении.

Дептранс просит автомобилистов по возможности объезжать этот участок.

12 августа в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что на улице Миклухо-Маклая в Москве водитель наехал на остановку и сбил двух женщин.

Отмечалось, что, согласно результатам медосвидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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