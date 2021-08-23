Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Массовое ДТП с пятью машинами произошло на юго-востоке Москвы

Мослента
2 часа назад

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Массовое ДТП с пятью машинами произошло в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметили в ведомстве, машины столкнулись в районе дома номер восемь в Шоссейном проезде на юго-востоке города. На место ДТП выехали оперативные службы.

«По возможности объезжайте данный участок», — подчеркнули в пресс-службе.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В июне массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло возле МКАД, в результате пострадали два человека. Машины столкнулись на Новорижском шоссе.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители