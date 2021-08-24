Три человека погибли при ДТП в Великобритании

Сообщается, что ДТП произошло на трассе М25 на юго-востоке Англии — там столкнулся микроавтобус с легковым автомобилем. Три человека погибли на месте аварии, еще одного госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отмечается, что полицейские арестовали водителей транспортных средств.