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Три человека погибли при ДТП в Великобритании

ИА Regnum
1 час назад

Не менее трех человек стали жертвами должной аварии в Великобритании, сообщает пресс-служба полиции графства Эссекс.

Три человека погибли при ДТП в Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что ДТП произошло на трассе М25 на юго-востоке Англии — там столкнулся микроавтобус с легковым автомобилем. Три человека погибли на месте аварии, еще одного госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отмечается, что полицейские арестовали водителей транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в городе Галиче Костромской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали двое молодых людей.

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