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Двое россиян погибли в аварии в Подмосковье

Мослента
29 минут назад

В результате аварии в Подмосковье погибли двое участников дорожного движения. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Двое россиян погибли в аварии в Подмосковье
Фото: Павел Лисицын / РИА НовостиПавел Лисицын / РИА Новости

Инцидент произошел на автодороге А-108 в районе села Рогачево. В результате столкновения грузовика с полуприцепом и легкового автомобилем погибли двое человек — 70-летний водитель грузовика и женщина, которая находилась за рулем иномарки.

Ранее сразу две аварии зафиксировали в Москве. Первое ДТП произошло в районе станции метро «Бабушкинская». В результате инцидента перевернулся автомобиль скорой помощи, два человека пострадали. Вторая авария произошла на Фестивальной улице на севере столицы. Каршеринговый автомобиль Hyundai Genesis врезался в вентиляционную шахту.

ДТП,Hyundai Genesis,Hyundai,РЕН ТВ,
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