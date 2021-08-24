Двое россиян погибли в аварии в Подмосковье

В результате аварии в Подмосковье погибли двое участников дорожного движения. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

Инцидент произошел на автодороге А-108 в районе села Рогачево. В результате столкновения грузовика с полуприцепом и легкового автомобилем погибли двое человек — 70-летний водитель грузовика и женщина, которая находилась за рулем иномарки.