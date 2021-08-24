Двое россиян погибли в аварии в Подмосковье

В результате аварии в Подмосковье погибли двое участников дорожного движения. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на автодороге А-108 в районе села Рогачево. В результате столкновения грузовика с полуприцепом и легкового автомобилем погибли двое человек — 70-летний водитель грузовика и женщина, которая находилась за рулем иномарки.
Ранее сразу две аварии зафиксировали в Москве. Первое ДТП произошло в районе станции метро «Бабушкинская». В результате инцидента перевернулся автомобиль скорой помощи, два человека пострадали. Вторая авария произошла на Фестивальной улице на севере столицы. Каршеринговый автомобиль Hyundai Genesis врезался в вентиляционную шахту.