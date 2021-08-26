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Семь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Новосибирске

ТК «Звезда»иещё 3
1 час назад

Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Новосибирске. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Новосибирске
Фото: МЧС РФМЧС РФ

По данным ведомства, авария произошла около 1.26 (21.26 мск) на Гусинобродском шоссе. Водитель микроавтобуса Ford, двигавшегося из Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево, проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Merсedes.

«По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы четверо», — говорится в сообщении полицейского главка.

Уточняется, что у водителя зафиксированы переломы ног. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, после аварии мужчину зажало в кабине.

«По прибытию (спасателей на место происшествия — Прим.ред.) было установлено, что водитель микроавтобуса зажат. Вместе с муниципальной аварийно-спасательной службой осуществлялась его деблокировка», — рассказал представитель ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП,ГИБДД,
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