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19-летний парень арендовал Lamborghini в Сочи и разбил его

Lenta.ru
1 час назад

Молодой человек на арендованном автомобиле Lamborghini врезался в машину марки Hyundai в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел во вторник, 24 августа, на территории поселка Сириус. На опубликованных в сети кадрах запечатлен разбитый кузов желтого суперкара, стоящего у обочины, а также белый универсал посреди дороги.

Как сообщает Telegram-канал «Свежести», за рулем Lamborghini находился 19-летний парень. Водителем второго автомобиля оказалась 36-летняя женщина, которая на данный момент находится в больнице.

По словам очевидцев, за несколько минут до столкновения виновник аварии набрал высокую скорость и захотел поиграть в «шашечки», однако не справился с управлением и врезался в отбойник.

Также отмечается, что стоимость такого подержанного суперкара Lamborghini составляет 20 миллионов рублей, а его аренды — 100 тысяч рублей в сутки.

ДТП,Видео,Lamborghini,Hyundai,
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