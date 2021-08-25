Молодой человек на арендованном автомобиле Lamborghini врезался в машину марки Hyundai в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел во вторник, 24 августа, на территории поселка Сириус. На опубликованных в сети кадрах запечатлен разбитый кузов желтого суперкара, стоящего у обочины, а также белый универсал посреди дороги.

Как сообщает Telegram-канал «Свежести», за рулем Lamborghini находился 19-летний парень. Водителем второго автомобиля оказалась 36-летняя женщина, которая на данный момент находится в больнице.

По словам очевидцев, за несколько минут до столкновения виновник аварии набрал высокую скорость и захотел поиграть в «шашечки», однако не справился с управлением и врезался в отбойник.