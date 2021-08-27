В Бурятии пожилого пешехода сбили две машины

В Прибайкальском районе Бурятии пешеход погиб после того, как его поочерёдно сбили две машины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике, авария произошла вечером 26 августа на федеральной трассе Р-258 «Байкал».