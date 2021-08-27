Каждое восьмое ДТП в Москве устроили пьяные водители каршеринга

В Москве за первые семь месяцев 2021 года каждое восьмое ДТП с пострадавшими устроили пьяные водители каршеринга. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Общее число аварий с автомобилями краткосрочной аренды составляет 232 случая. При этом в них погибли 14 человек, 279 пострадали, в том числе 23 ребенка. В результате каждого пятого ДТП с участием нетрезвого водителя арендованной машины погибали люди.

Причинами 63% ДТП с пострадавшими (147) стали нарушения ПДД водителями каршеринга. Каждое четвертое (37) — совершено из-за превышения скорости, каждая пятая авария (29) произошла из-за несоблюдения очередности проезда, а каждое шестое ДТП (24) из-за нарушения дистанции.

«Столичная Госавтоинспекция продолжит профилактическую работу и контроль за передвижением арендованных автомобилей в целях обеспечения безопасности на дорогах нашего города», — подчеркнули в ведомстве.