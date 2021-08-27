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Двое россиян погибли в ДТП c двумя автомобилями

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Двое россиян погибли, еще пять пострадали, в том числе трое детей, в ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Двое россиян погибли в ДТП c двумя автомобилями
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла на трассе в районе села Владимирское Нижегородской области. Водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet получили травмы, несовместимые с жизнью.

Пять человек госпитализировано, среди которых есть младенец. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 в Новгородской области произошло ДТП, в результате которого взорвалась фура. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, как водитель фуры потерял управление, большегруз съехал к отбойнику, врезался в него, а затем произошел взрыв.

ДТП,Chevrolet,Mitsubishi,
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