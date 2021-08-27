Сбивший ребенка в Москве таксист сбежал

В Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
«Во дворе дома 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребенка ушиб коленного сустава», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что девочка была с мамой, в момент наезда женщина и ребенок переходили дворовую проезжую часть.
Ведется розыск водителя.
В начале августа иномарка задавила младенца на пляже в Воронеже, правоохранители объявили водителя в розыск.