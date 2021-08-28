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Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

ТАССиещё 2
1 час назад

Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли и еще один травмирован в ДТП, произошедшем в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области в субботу.

Три человека погибли в ДТП в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 августа 2021 года, около 05:30 (01:30 мск), на территории Дзержинского района неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2114 по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского в пути следования у дома 169 корпус 2 совершил наезд на препятствие. В результате ДТП двое неустановленных мужчин в возрасте около 20 лет, одна девушка в возрасте около 17 лет, находящиеся в автомобиле, получили травмы не совместимые с жизнью", - сказали в пресс-службе.

Также отметили, что травмирован мужчина в возрасте около 20 лет, он доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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